Общество

Уральские ученые нашли эффективный способ для лечения переломов

Ученые из Института физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН доказали эффективность использования имплантов с алмазоподобным покрытием для лечения переломов при остеопорозе. Свою разработку они проверили на пациентах в Уральском институте травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина, пишут «Известия».

Ранее ортопедические и зубные импланты изготавливались из нержавеющей стали, титана и его сплавов. Со временем металл подвергался коррозии, что приводило к его расшатыванию и отторжению.

Подобная ситуация побудила ученых создать устойчивые к разрушению алмазоподобные углеродные покрытия. Однако до настоящего времени они не были уверены в том, что костная ткань восстановится на алмазных пленках в условиях остеопороза. Недуг значительно снижает прочность костей. Установка металлических спиц для их фиксации разрушает костную ткань, что зачастую приводит к инвалидности.

Опыты по установке спиц с новым покрытием доказали отсутствие у больных аллергической или воспалительной реакции, а также отторжения или смещения импланта. В то время как у половины пациентов с металлическими спицами в течение года выявили нагноения, что привело к замене или удалению импланта.

По словам эксперта, алмазоподобные углеродные покрытия могут составить конкуренцию применяемым в настоящее время покрытиям на основе кальцийфосфатной керамики.