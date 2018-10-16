Общество

Ближайшая индексация зарплат российских военных произойдёт через год - замглавы Минобороны

Следующая индексация денежного довольствия военнослужащих запланирована на октябрь 2019 года, заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«В дальнейшем индексация произойдет 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3, 3,8 и 4 процента соответственно», - сказала Т.Шевцова в интервью газете «Красная звезда».

Она напомнила, что предыдущее повышение произошло 1 января текущего года, когда оклады военным увеличили на 4 процента.

Замглавы российского военного ведомства напомнила, с 1 января 2012 года вступила в силу новая система денежного довольствия военнослужащих, в результате чего уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза. Это позволило, по её словам, существенно поднять престиж военной службы и повысить качество комплектования армии и флота.