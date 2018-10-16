Общество

В Гдовском районе предпринимателя заставили снести незаконно построенные крольчатники и конюшню

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного и земельного законодательства в отношении участков, относящихся к государственному лесному фонду.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на землях лесного фонда в квартале 10, выделах 52, 55, 56 Полновского участкового лесничества КУ «Гдовское лесничество» предпринимателем незаконно возведены постройки: конюшня, птичники, крольчатники, хлев для овец, вольеры для лошадей, домашних птиц, овец, а также колодец для сточных вод и трубопроводы к нему.

Указанные постройки мужчина по договору передал в ООО «СКАЗКА» для осуществления деятельности по реализации туристического продукта, связанного с деятельностью базы отдыха «Тридевятое Царство».

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ответчика осуществить снос самовольных построек и провести восстановление (рекультивацию) территории строительства за свой счет.

Требования прокурора судом удовлетворены, постройки (конюшня, птичники, крольчатники, хлев для овец, вольеры для лошадей, домашних птиц, овец, а также колодец для сточных вод и трубопроводы к нему) признаны самовольными, индивидуальный предприниматель обязан в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет осуществить снос самовольных построек, а также произвести очистку земель в квартале 10, выделах 52, 55, 56 Полновского участкового лесничества КУ «Гдовское лесничество» от отходов производства и отходов животноводства, разработать проект рекультивации земельного участка и провести восстановление (рекультивацию) территории строительства.

Решение суда не вступило в законную силу.