Общество

Названы регионы с самым большим ростом зарплат в 2019 году

Финансовый университет при правительстве РФ прогнозирует, что в ближайшие два года рост реальных зарплат в России продолжится, пишет «Российская газета».

«В 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4-6 процентов, а по оптимистическому прогнозу - на 9 процентов, - поясняет проректор университета Алексей Зубец. - При этом инфляция в 2019 останется под контролем и, весьма вероятно, не превысит уровня в 4 процента».

В лидерах рейтинга российских регионов с точки зрения перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года оказались город Севастополь, Республика Крым, Ленинградская область, Республика Дагестан, Приморский край, Чеченская Республика, Самарская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия).

Это связано, прежде всего, с ростом предпринимательской активности населения, федеральной поддержкой и развитием туризма. По мнению Зубца, пока нет предпосылок к негативным сценариям.

«Как мы и прогнозировали ранее, цены на нефть в годовом исчислении продолжают повышаться, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем продолжения роста нефтяных цен в 2019 году примерно на 30 процентов к уровню 2018 года или даже более того. При этом основными факторами, определяющими рост цен на нефть, являются не геополитические конфликты, а динамика мировой экономики, что делает его более устойчивым в среднесрочной перспективе. Соответственно, с высокой долей вероятности можно предсказать сохранение устойчивости рубля по отношению к доллару».

Внешнее санкционное давление, как отмечает эксперт, конечно же, может сказываться на ослаблении рубля, но не сильно.

«Его не стоит переоценивать, так как до сих пор оно не играло заметной роли среди факторов, определяющих динамику российской экономики,- уточняет Зубец.- По большей части ее развитие определяется особенностями внутренних экономических решений, потребительскими настроениями, а также конъюнктурой мировых рынков. Можно предполагать, что и далее санкционное давление на Россию останется лишь фоновым фактором среди обстоятельств, определяющих социально-экономическое развитие страны. В нынешних условиях рубль остается фундаментально недооцененной валютой, и серьезная девальвация ему не угрожает».

Поддерживать рубль будет и рост ВВП в России, который, по оценке экспертов Финуниверситета, в следующем году составит 2-3 процента с перспективой роста на 3,5 процента в 2020 году.