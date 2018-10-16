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Общество

Соловьев, Малахов, Познер - в России названы самые авторитетные журналисты

22.10.2018 10:18|ПсковКомментариев: 53

В России названы самые авторитетные журналисты, сообщает «Лента». Исследование «Образ журналиста в массовом сознании россиян» провела группа ЦИРКОН.

Как оказалось, россияне считают самыми авторитетными журналистами телеведущих с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» - Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Они лидируют с большим отрывом.

Радио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя рассматривать как статистически достоверные. Больше половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Авторы исследования обращают внимание на то, что ни один из трех самых авторитетных журналистов не выполняет функции, которые респонденты назвали наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста. Самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли «информатора» (65%) и «комментатора» (43%).

«Так, Андрея Малахова скорее можно назвать "шоуменом", в то время как лишь 9 процентов населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира Соловьева - "идеологом" (11 процентов назвали эту роль важнейшей), а Владимир Познер скорее выступает в роли "просветителя" (22 процента респондентов ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции)», - подчеркнули авторы.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. Результаты исследования отражают массовые представления россиян о профессии журналиста, его социальных ролях в обществе и личных качествах.

Теги: #опрос #СМИ #радио #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 53Версия для печати
 

 
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