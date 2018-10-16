Что делать, если вы почувствовали запах газа. ВИДЕО

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ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает правила безопасного использования газа в быту, а также алгоритм действий при обнаружении запаха газа.