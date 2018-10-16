Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Погода в доме
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
Если вы почувствовали запах газа
Откуда влага в детских сапогах?
V Юбилейный Пушкинский бал
Великолукский сыр хотят сманить
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.10.2018 10:46132 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 22.10.2018 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.10.2018 12:450 ООО «ЖКС г.Дно» не размещало необходимые сведения в ГИС ЖКХ 22.10.2018 12:0719 Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России 22.10.2018 11:371 Что нужно знать о ЕГЭ? ИНФОГРАФИКА 22.10.2018 11:360 Соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания проверил псковский омбудсмен
 
 
 
Самое популярное 19.10.2018 21:5648 Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова 19.10.2018 09:13159 Меняется все в наш век перемен 20.10.2018 20:5010 Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны раком 19.10.2018 08:3512 Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации 20.10.2018 11:336 Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

22.10.2018 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

В течение часа ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Ключевые темы сегодняшнего выпуска:

  • Продолжаются кадровые перестановки в администрации Псковской области

  • Кампус ПсковГУ как очередной провал на этапе подготовки к Ганзе-2019.

  • Завеличье и кладбища Пскова утопают в мусоре

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.

Теги: #кадровые перестановки #эхо москвы в пскове #Ганза #кампус #Постскриптум #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 2940 человек
22.10.2018, 13:590 Все от обоев и плитки до черепицы и фильтров для воды: скидки октября от «Стройбазы на Алмазной» 22.10.2018, 13:550 Последствия возможного сокращения налоговых льгот обсудили в Псковском областном Собрании 22.10.2018, 13:510 ПсковГУ приглашает повысить квалификацию по актуальным вопросам преподавания основ православной культуры 22.10.2018, 13:396 Песков пояснил слова Путина про рай после ядерного удара
22.10.2018, 13:300 В Пскове осуждены четверо участников хищения, в результате которого потерпевшая скончалась 22.10.2018, 13:281 Татьяна Ааб: Нам без нашего юного зрителя всегда бывает плохо 22.10.2018, 13:260 Открытый чемпионат и первенство Псковской области по кудо состоялось при поддержке ассоциации «Псковский лес» 22.10.2018, 13:166 Воспитанники детских садов Пскова не могут посмотреть уникальный бэби-спектакль Псковского театра 
22.10.2018, 13:101 Одежду и косметику украла 55-летняя псковичка из магазина на Рижском проспекте 22.10.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.10.2018, 12:596 В ТКД пояснили, почему качественный культурный контент не пускают в детские сады Пскова  22.10.2018, 12:495 Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
22.10.2018, 12:450 ООО «ЖКС г.Дно» не размещало необходимые сведения в ГИС ЖКХ 22.10.2018, 12:4222 Директор Псковской филармонии: Нас лишили юного зрителя 22.10.2018, 12:362 Юношеская сборная Псковского района приняла участие в первенстве России среди сельских шахматистов 22.10.2018, 12:2049 Счетная палата РФ включила «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон
22.10.2018, 12:190 «Карнавал животных» и «Снежную королеву» поставят в псковском Театре кукол 22.10.2018, 12:113 Комитет Госдумы по бюджету одобрил проект закона о передаче регионам 80% акцизов на крепкий алкоголь 22.10.2018, 12:0719 Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России 22.10.2018, 12:0013 Группа студентов задержана в Пскове за закладки с наркотиками
22.10.2018, 11:540 «Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера 22.10.2018, 11:520 Заявки на аукцион по капремонту домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября 22.10.2018, 11:403 Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 п.п. 22.10.2018, 11:371 Что нужно знать о ЕГЭ? ИНФОГРАФИКА
22.10.2018, 11:360 Соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания проверил псковский омбудсмен 22.10.2018, 11:3312 В Великих Луках обокрали посетителя салона красоты 22.10.2018, 11:290 Пьяные тракторист и мопедист задержаны на выходных в Псковской области  22.10.2018, 11:272 Виски, джин и сигареты украл пскович из охраняемого магазина
22.10.2018, 11:251 Жители улицы Ипподромной в Пскове вышли на субботник  22.10.2018, 11:241 12 незаконных орудий лова отобрали на прошлой неделе у браконьеров в Псковской области 22.10.2018, 11:153 В Пскове ищут водителя скутера, который наехал на девушку и скрылся 22.10.2018, 11:124 Для врачебно-физкультурного диспансера Псковской области закупается оборудование
22.10.2018, 11:015 «Постскриптум»: Об очередном провале в подготовке к Ганзе-2019 22.10.2018, 10:510 Что делать, если вы почувствовали запах газа. ВИДЕО 22.10.2018, 10:272 Золотые украшения сняли с великолучанки на проспекте Гагарина 22.10.2018, 10:261 Пьяный петербуржец, задержанный на псковской дороге, 200 часов будет работать на благо общества
22.10.2018, 10:200 Большегруз и «ВАЗ» столкнулись на трассе в Опочецком районе 22.10.2018, 10:1856 Соловьев, Малахов, Познер - в России названы самые авторитетные журналисты 22.10.2018, 10:170 Житель Пустошкинского района украл выручку из павильона в Великих Луках 22.10.2018, 10:121 В Островском районе водитель «Шевроле» наехала на мотоциклиста
22.10.2018, 10:112 Hockey Edition - лучшие качества бренда в новой серии Škoda 22.10.2018, 10:107 Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20% 22.10.2018, 10:092 Ассоциация «Псковский лес» возмущена тем, что тендеры на поставку щепы выигрывают фирмы, не занимающиеся лесозаготовками 22.10.2018, 09:551 Три года в колонии проведет пскович, который поцарапал полицейского ножом
22.10.2018, 09:551 В Пскове на ул. Юбилейной «Фольксваген» сбил женщину 22.10.2018, 09:518 Названы регионы с самым большим ростом зарплат в 2019 году 22.10.2018, 09:4622 На Запсковье завершается освоение 12-го микрорайона 22.10.2018, 09:291 В Пскове на ул. Советской в «трешке» сгорела  балконная дверь
22.10.2018, 09:222 В Островском районе водитель иномарки наехал на лося и погиб 22.10.2018, 09:210 Комната бытового обслуживания выгорела в псковском общежитии на ул. Инженерной 22.10.2018, 09:181 В Гдовском районе предпринимателя заставили снести незаконно построенные крольчатники и конюшню 22.10.2018, 09:076 Ближайшая индексация зарплат российских военных произойдёт через год - замглавы Минобороны
22.10.2018, 08:540 Уральские ученые нашли эффективный способ для лечения переломов 22.10.2018, 08:4210 В России к 2024 году построят более 200 заводов по переработке мусора 22.10.2018, 08:302 Выпуском необычного словаря отметила свой юбилей экспериментальная лаборатория учебной лексикографии ПсковГУ 22.10.2018, 08:159 Названы причины нехватки льготных лекарств для тяжелобольных
22.10.2018, 08:0019 В 2018 году в России соберут рекордное количество овощей 22.10.2018, 07:5210 Российские авиакомпании могут остановить свою работу 21.10.2018, 22:094 Постояльцы отеля в США начали получать деньги за отказ от гаджетов 21.10.2018, 21:335 День детских шахмат прошел в Опочке
21.10.2018, 20:5511 Псковским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения на оживленном перекрестке 21.10.2018, 20:140 17-летняя островичка стала третьей в абсолютном зачете на Тихвинском легкоатлетическом марафоне 21.10.2018, 19:482 С жителями гдовской деревни Ямм побеседовали о пожарной безопасности 21.10.2018, 19:0253 Интерактив: Воркаут-площадка лишила покоя жителей двора на ул. Коммунальной
21.10.2018, 18:481 Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на российском рынке 21.10.2018, 18:1810 Аниту Цой экстренно госпитализировали 21.10.2018, 17:514 В понедельник в Псковской области прогнозируют дожди 21.10.2018, 17:109 СМИ рассказали о тайной свадьбе Сергея Шнурова
21.10.2018, 16:4622 Новый председатель комитета по ЖКХ Сергей Грахов подписал несколько приказов по актуализации программы капремонта 21.10.2018, 16:1815 В Пскове выставлены на продажу помещения в здании, где располагаются полиция и магазин «Светофор» 21.10.2018, 15:167 Из Финского залива достали машину с трупами 21.10.2018, 14:4232 Псковичка рассказала на губернаторском сайте о «похоронах» двора
21.10.2018, 14:075 Не копить во дворах дач опавшие листья и сухую траву советуют псковичам в ГУ МЧС 21.10.2018, 13:39128 Опубликовано видео момента взрыва и расстрела в Керчи 21.10.2018, 13:219 За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов 21.10.2018, 13:093 Псковские самбисты успешно выступили на турнире в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.