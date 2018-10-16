Общество

Что нужно знать о ЕГЭ? ИНФОГРАФИКА

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов российских школ, а также вступительным экзаменом в вузы РФ.

Какие возможности есть у участников ЕГЭ? Как учитываются особенности школьников с ОВЗ? Что делать, если не согласны с количеством выставленных баллов или порядком проведения экзамена? Ответы на эти вопросы вы найдете в инфографике «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», подготовленной совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.