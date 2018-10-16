Общество

Соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания проверил псковский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в изоляторе временного содержания полиции в Опочецком районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате псковского омбудсмена, в ходе посещения ИВС были проведены беседы и выяснены жалобы от граждан, отбывающих там наказания. Жалоб на нарушения условий содержания не поступило. По отдельным вопросам, поставленным гражданами, находящимися в ИВС, о порядке восстановления утерянного паспорта, были даны разъяснения. Личные вещи всех граждан, отбывающих наказания, находятся в сохранности, имеется их опись. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС не установлено. Содержащиеся здесь граждане, обеспечены постельными принадлежностями, трехразовым питанием, которое готовят гражданские организации общественного питания.

Помещения, как отметил региональный омбудсмен, соответствуют санитарным нормам, имеют горячее и холодное водоснабжение. Современная телекоммуникационная система, которая смонтирована в ИВС Опочецкого района, дополнительно позволяет обеспечивать права и безопасность лиц, находящихся здесь.

Нарушения при несении службы сотрудниками органов полиции и содержания граждан, отбывающих административные правонарушения, не выявлено, отметил Дмитрий Шахов.