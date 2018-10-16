Общество

Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России

Телеведущий Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России. Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает «Лента».

По мнению Киселева, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна жителям России, нет нигде в мире. Он призвал общество ввести некие «нравственные запреты», которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний.

Поводом для подобной реплики стал скандал вокруг фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. В киноленте рассказывается выдуманная история, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедийной картины стал поводом для многочисленных угроз в его адрес.

Киселев отметил, что дело вовсе не в режиссере и не в художниках, которые ставят скандальные спектакли. «Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или, точнее, диапазон свободы самовыражения», - сказал он.

Перед этим телеведущий заявил, что использование темы блокады является «запрещенным приемом». «Цензура - нет, запрет - да!» - подчеркнул он.