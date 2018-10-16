Общество

ООО «ЖКС г.Дно» не размещало необходимые сведения в ГИС ЖКХ

Проведенной прокуратурой Дновского района проверкой установлено, что ООО «ЖКС г.Дно» требования жилищного законодательства в части размещения информации в ГИС ЖКХ не в полной мере исполняются.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, отсутствовали сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, отсутствует информация об оказываемых услугах и (или) выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; отсутствует информация о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (домовладений); информация о сроках представления (выставления) платежных документов и внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги по домам, внесенным ООО «ЖКС г.Дно» в систему ГИС ЖКХ, не размещена.

Исковые требования прокурора об обязании управляющую компанию устранить указанные нарушения удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.