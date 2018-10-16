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Общество

ФИПИ: Выпускники школ плохо знают исторических деятелей и слабо ориентируются в истории культуры

22.10.2018 14:48|ПсковКомментариев: 3

Многие выпускники, сдавшие в 2018 году единый государственный экзамен по истории, продемонстрировали слабые знания исторических деятелей, плохо ориентировались в истории культуры и путались в событиях России XX века. Эти и другие проблемные моменты выделены по результатам рассмотрения работ руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Результаты ЕГЭ по истории стабильны и не претерпевают заметных изменений от года к году.

Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выполнили задания на знание хронологии, единичных исторических фактов и на работу с текстовыми историческими источниками.

Затруднения вызвали задачи, в которых требуется сгруппировать факты по определенному признаку, а также указать или соотнести названия битв, мирных договоров, факты из истории России XX века (относящиеся к периодам, насыщенным важными событиями - например, 1917 год, Гражданская война, период индустриализации в СССР, Великая Отечественная война и др.). Немногие участники справились с заданиями на анализ двух документов, относящихся к разным историческим периодам (задание 6).

Выпускники 2018 года плохо знают исторических деятелей (задание 9), слабо ориентируются в истории культуры (задание 17).

Много ошибок допустили участники ЕГЭ при работе с исторической картой (схемой) и иллюстративным материалом. Большинство из них связано с незнанием фактов, необходимых для работы с картой и анализа иллюстративного материала. Например, экзаменуемые неправильно указывали время начала военных операций, обозначенных на карте, фамилии исторических деятелей, связанных с событиями, названия городов в тот период и другое. Многие выпускники не узнали представленные на изображении памятники архитектуры, скульптуры, произведения живописи и т.п. Избежать этих ошибок позволит систематическая работа на уроках с исторической картой и иллюстрациями в учебнике.

Самым сложным в экзаменационной работе стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления, процесса или деятельности исторической личности (задание 24). Большинство выпускников не смогли построить аргументы на основе исторических фактов. Некоторые приводили конкретные факты, но не показали их связь с защищаемой точкой зрения.

Историческое сочинения (задание 25) носит творческий характер и требует от выпускников самостоятельного отбора фактов, рассуждений, установления связей событий, явлений, процессов, корректного оформления своих мыслей с учетом требований задания. От того, насколько хорошо выпускник владеет учебным материалом, во многом зависит успех при написании исторического сочинения.

Разработчики экзаменационных заданий ЕГЭ рекомендуют одиннадцатиклассникам, планирующим сдачу ЕГЭ по истории, обратить внимание на повторение информации о выдающихся исторических деятелях нашей страны и участии этих деятелей в конкретных событиях; потренироваться в характеристике значения важнейших событий российской истории, повторить относящуюся к ним фактическую информацию.

Напомним, ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проводит анализ кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткое резюме этих рекомендаций, подготовленное руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018, и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену. Ранее свои рекомендации выпускникам дали разработчики КИМ ЕГЭ по обществознанию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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