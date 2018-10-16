Общество

Гастрономический вечер состоялся в Псковском кооперативном техникуме

Гастрономический вечер «Осенний» состоялся в Псковском кооперативном техникуме. На это время столовая техникума превратилась в уютный ресторан, сообщает пресс-служба Псковского облпотребсоюза.

Повара - студенты выпускного курса один за другим представляли блюда из осеннего меню, официанты сновали между столиками гостей, предлагая вкусить все новые и новые творения и оценить, насколько им нравится студенческое кулинарное искусство.

Все это действо сопровождала музыка, в том числе в исполнении студентов техникума.

В зале среди приглашенных на гастрономический вечер - преподаватели техникума и гости. На кухне - студенты разных курсов отделения технологии общественного питания.

Своим гостям они предлагали три вида холодных закусок, салат «Русский Цезарь», на горячее - судак на подушке из овощей с клюквенным соусом.

Специально к ужину испекли хлеб черный цельнозерновой и белый картофельный с зеленью. На десерт к русскому капорскому чаю - «Французский Мильфей» из слоеного теста.

Начальник отдела производства и общественного питания Псковского облпотребсоюза Нина Орлова поблагодарила ребят за фантазию и качество исполнения блюд, пожелала успехов в творчестве и в дальнейшей профессиональной карьере.

Валентина Ващенко на правах бывшего преподавателя кулинарных дисциплин поздравила ребят с успешно проведенным мероприятием: «Я могу гордиться, что наш техникум продолжает готовить хороших специалистов, которые востребованы. Хочу заметить, что эта работа требует вдохновения, а часто сверхурочного времени. Ваша работа творческая и интересна тем, что результаты вашего труда сразу видны…»

Вера Синицына, преподаватель техникума и руководитель всего процесса подготовки и исполнения блюд в этот вечер, отметила, что студенты переживали, готовились, с шести утра на ногах… «В процессе подготовки друг друга подбадривали, друг другу помогали. Спасибо за предоставленную возможность тем, кто в нас поверил, кто нам помог организовать это мероприятие. Ребята здесь еще раз почувствовали вкус к профессии кулинара. А это очень важно – почувствовать вкус к профессии, теперь они пойдут по жизни смело и с гордо поднятой головой», - рассказала она.

Поблагодарил и поздравил ребят директор техникума Александр Титов. У ребят был важный экзамен, и они его выдержали с честью, заключил он.