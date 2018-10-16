Общество

Очистные сооружения в Гдове хотят построить за счет федеральных средств

Новые очистные сооружения в Гдове хотят построить за счет федеральных средств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил и.о. председателя госкомитета региона по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Данный вопрос входит в перечень наказов избирателей на 2019 год. «Насколько я понял, вопрос непростой. В лучшем случае на 2019 год может быть запланировано проведение предпроектных работ. Каким образом будет проведен капремонт, пока непонятно», - отметил председатель «бюджетного» комитета Борис Полозов, попросив прокомментировать ситуацию представителя администрации области.

Сергей Грахов пояснил, что администрация Гдовского района и специалисты горводоканала Пскова выехали на очистные сооружения и провели комиссионное обследование. В конце августа администрация муниципалитета подготовила смету, согласно которой ориентировочная стоимость очистных составит 7,5 млн рублей. Проектом будет также предусмотрено увеличение пропускной мощности очистных.

С обращением о финансировании данных работ в рамках федеральной программы «Чистая вода» региональные власти обратились в Минстрой и Минприроды. «Ожидаем ответ в ближайшее время», - заключил Сергей Грахов.