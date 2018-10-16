Общество

Построить в печорских Лаврах пожарное депо просит Виктор Остренко

Построить в печорской деревне Лавры пожарное депо просит вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный наказ избирателей Печорского района рассмотрен в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Депутат по округу, включающему в себя Печорский район, Виктор Остренко пояснил, что программа по строительству пожарных постов изначально включала в себя строительство депо в Лаврах, однако тогда в планах было привлечение внебюджетных средств по программе приграничного сотрудничества. За это время в Лавровский волости сгорели два социальных объекта. Парламентарий напомнил, что в волости находятся социальные учреждения и погранзастава, а ближайший пожарный пост находится далеко, что осложняет работу в случае экстренных ситуаций. Виктор Остренко высказал мнение о том, вопрос 2010 года, наконец, должен быть решён.

Начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский отметил, что в бюджетной заявке на 2019 год заложены средства на строительство 2 пожарных постов. Потребность в строительстве существует в 8 населенных пунктах. Какие именно посту будут построены, пока неизвестно.

«Кто и когда это будет определять?» - поинтересовался председатель «бюджетного» комитета Борис Полозов. Игорь Виноградский пояснил, что этом вопросом занимается ГУ МЧС. «То есть деньги наши, а определяет федеральное МЧС?» - уточнил парламентарий, на что получил утвердительный ответ.

Игорь Виноградский не смог ответить на вопрос о средствах, которые заложены в заявке на финансирование строительства пожарных постов. Заместитель руководителя главного финансового управления региона Людмила Павлова пояснила, что речь идет о 12-16 млн рублей. Однако она подчеркнула: останутся ли данные средства в проекте бюджета, сказать пока нельзя.

Парламентарии высказали мнение о том, что при рассмотрении данного вопроса должны учитываться и пожелания избирателей.