Общество

В личных подсобных хозяйствах Псковского района найдены цисты картофельной нематоды

В Псковской области территориальным Управлением Россельхознадзора проведены контрольные мероприятия с целью уточнения границ распространения очагов заражения золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis (Woll.).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, специалистами отобраны почвенные образцы с 25 участков в личных подсобных хозяйствах Карамышевского сельского поселения Псковского района. По результатам лабораторных экспертиз на 13 участках выявлены жизнеспособные цисты золотистой картофельной нематоды. Их наличие подтверждает, что мероприятия по ликвидации очагов заражения проводятся не в полном объеме.

За нарушение правил борьбы с карантинными объектами собственники зараженных земельных участков привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП в виде предупреждений, также им выданы письменные рекомендации о мерах борьбы с золотистой картофельной нематодой.