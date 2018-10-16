Общество

Создать для молодежи «Псковское Подмостовье» предложил депутат Александр Баев

Создать для молодежи «Псковское Подмостовье» предложил депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил журналистам сегодня, 22 октября, во время выезда на свой избирательный округ.

Эту зону он предлагает обустроить под Ольгинским мостом ближе к будущему студенческому кампусу. «У нас много велосипедистов и роллеров. Для них можно было бы сделать площадку под мостом. Сейчас эта территория пропадает», - пояснил Александр Баев. «Тем самым мы не только наведем порядок на этой территории, найдем ей применение, но и вытащим молодежь из подъездов и проулков. Молодежь будет заниматься делом и никому не будет там мешать», - добавил депутат.

Начальник УГХ Пскова Алексей Захаров назвал это предложение интереснейшим. «Можно симпатично обыграть эту территорию, с нее будет открываться вид на Кремль. Это интереснейшее предложение, требующее согласований и вложений», - отметил он. В то же время Алексей Захаров добавил, что по поводу «Псковского Подмостовья» звучали критические оценки. «Сказали, нельзя. А я говорю: «А как же метро в Петербурге? Там в подземных переходах торговые павильоны работают, а нам, значит, под мостом нельзя»», - отметил начальник УГХ.