Общество

В деревне Ланева Гора прошел митинг в память о погибших в годы войны мирных жителях

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников принял участие в митинге, прошедшем 22 октября в деревне Ланева Гора Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, памятное мероприятие собрало у обелиска местных жителей, школьников Москвинской школы, представителей областной, районной и волостной власти, политических партий, родственников погибших в военные годы сельчан.

75 лет назад населенный пункт был полностью уничтожен. В ответ на действия партизан, напавших на немецкую автоколонну, фашисты приняли решение сжечь Ланеву Гору. Эстонские каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона не пожалели никого: националисты расстреляли 65 человек, в том числе трех младенцев и 29 детей до 14-летнего возраста.

В день очередной годовщины участники митинга встретились у памятного места. Мероприятие началось с заупокойной литии, затем присутствующие возложили цветы к обелиску.

«Надо помнить о таких событиях, - отметил важность прошедшего митинга Владимир Яников. - Хорошо, что присутствовали школьники. Очень правильно, что они знают об этих событиях - от старших и из воспоминаний тех, кому удалось выжить в этой страшной трагедии. Мы не имеем права забывать нашу историю и должны сделать всё, чтобы и последующие поколения сохранили память о произошедшем». Депутат отметил участие волости в благоустройстве территории захоронения и поблагодарил главу волости Александра Васильева за организацию митинга.

Напомним, в Псковском районе в период оккупации были полностью сожжены 325 из 406 деревень.