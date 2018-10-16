Общество

Проблемы глухих, поднятые профсоюзами, будут дополнительно проработаны на заседании Совета по делам инвалидов при администрации области

Вопросы компенсации расходов на содержание систем кохлеарной имплантации у детей до 18 лет, а также право на внеочередное и первоочередное медицинское обслуживание инвалидов по слуху будут проработаны на очередном заседании Совета по делам инвалидов при администрации Псковской области. Об этом сообщил председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Он напомнил, что ранее Псковская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения по поручению первичной профсоюзной организации СРП ВОГ направила в администрацию Псковской области ряд предложений, которые способствовали улучшению качества жизни инвалидов по слуху.

«Социальные партнёры внимательно отнеслись к предложениям профсоюзной стороны, и целый ряд проблемных моментов удалось снять с повестки дня. В частности ГТРК Псков возобновило вещание телевизионных программ с субтитрами, инвалидам по слуху разъяснен порядок получения налоговой льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога по Закону области от 26.12.2017 года № 182-ОЗ «О налоговых льготах на 2018 год». Также администрация Псковской области сообщила, что в рамках подпрограммы «Дети–инвалиды» на 2014-2020 годы и подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы предусмотрены мероприятия по оказанию инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, материальной помощи», — рассказал Игорь Иванов.

Председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения выразил благодарность администрации Псковской области и лично губернатору региона Михаилу Ведерникову за поддержку, оказанную при решении проблем инвалидов по слуху. «Мы убеждены, что дальнейшая совместная работа в рамках Совета по делам инвалидов позволит оперативно решать проблемы, возникающие перед инвалидами по слуху, и люди будут получать своевременно помощь и поддержку», — отметил Игорь Иванов.