Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в Международном фестивале детско-юношеского творчества «Журавли Победы»

Музей Победы открыл прием заявок на участие в Международном фестивале детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Начало фестиваля приурочено к Празднику белых журавлей, который отмечается во всем мире 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

«Фестиваль, учредителем которого стал Музей Победы, направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей» - отметил ди⁠ректор Музея Победы Александр Школьник.

Участниками творческого состязания станут вокалисты, хоровые коллективы и духовые оркестры. Конкурс проходит в трех возрастных группах – среди детей и подростков от 7 до 10 и от 11 до 15 лет, а также в возрастной категории 16-20 лет.

В состав жюри фестиваля вошли педагоги ведущих творческих вузов России, известные актеры, певцы и композиторы.

Для участия в первом этапе конкурса необходимо до 1 апреля 2019 года отправить записи выступлений на электронную почту calendar_omm@cmvov.ru. Работы присылаются в формате MP4, AVI, MOV. Минимальное разрешение 640х480 рх.

Итоги заочного этапа будут подведены до 30 апреля 2019 года. Победители станут участниками гала-концерта, который пройдет в Музее Победы 9 мая 2019 года.

Более подробная информация о фестивале размещена на сайте Музея Победыhttps://victorymuseum.ru.

Праздник Белых журавлей был учрежден ЮНЕСКО в 2009 году. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений и захороненных в братских могилах. Праздник появился благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова.