Общество

Участницами конкурса «Мини мисс» могут стать еще 5 юных псковичек

В клубе «S-Fitness» продолжается набор участниц на ежегодный детский городской конкурс красоты и таланта «Мини мисс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, осталось всего 5 мест.

Записаться на участие и узнать все подробности можно по телефону: 55-77-75.

Традиционно организаторами проекта являются клубы «S-Fitness» и «Супер фитнес», а также «Псковская Лента Новостей».

В прошлом году победительницей конкурса и обладательницей титула «Мини мисс 2017» стала Алена Боженкова.

Мама девочки Наталья Викторовна поделилась своими впечатлениями о конкурсе: «Организацией конкурса мы остались довольны, атмосфера на репетициях царила рабочая и дружественная. Финал стал ярким событием в жизни дочери, и в целом от конкурса у нас только положительные эмоции и впечатления. Отдельную благодарность хочется выразить тренеру конкурса Татьяне Пучкиной за поддержку и постановку сольного номера. Конкурс придал Алене больше уверенности и повысил самооценку, а ведь это так важно для девочки».

В рамках конкурса пройдут две фотосессии: спортивная в клубе «S-Fitness» и гламурная в пространстве «STUDIO RODINA». Ведущим фотографом конкурса «Мини мисс» является Татьяна Родина, а за образы конкурсанток отвечает студия «Contour_pro» (макияж Марина Тращенкова, Лидия Девальд).

Также все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov или на сайте http://sfera.fitness-super.ru. Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, телефон 55-77-75.