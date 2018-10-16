Общество

«Школа безопасности для детей» открывается в Пскове

25 октября в многопрофильном правом лицее №8 пройдет первый урок «Школы безопасности для детей», организованной общественным движением «За безопасность».

На уроке эксперты по безопасности расскажут учащимся лицея о рисках, которые подстерегают их в интернете, научат правильному поведению в социальных сетях, а также подскажут, как не попасть в виртуальные сети, расставленные мошенниками и извращенцами. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения движения.

«Интернет мало чем отличается от улицы, такая же опасная среда, где следует всегда помнить о безопасности, - рассказал руководитель Псковского отделения Александр Григорьев. – Наши дети сутками пропадают в социальных сетях, и часто сами не замечают, как попадают в ловушки злодеев – извращенцев, мошенников и террористов. От повальных запретов, которые предлагают некоторые горячие головы, сложившаяся годами ситуация в интернете не изменится, будет только хуже. Социальные сети – наше настоящее и будущее, поэтому мы обязаны обучить наших детей безопасному нахождению в привычной для них среде обитания, рассказать, как не идти на поводу у мошенников, не вступать в опасные группы и фильтровать круг общения».

Начало урока в 13:30.

Добавим, что уроки «Школы безопасности для детей» также проходят в Ленинградской и Астраханской областях.