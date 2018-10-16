Общество

Общежитие с текущей крышей, мусорная площадка вместо гаражей и «Псковское подмостовье» - глава Пскова совершил выезд на 6-й округ

С насущными проблемами одномандатного избирательного округа №6 познакомил депутат Псковской городской Думы Александр Баев главу города Ивана Цецерского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, контрольный выезд главы муниципалитета на округ, по которому избран Александр Баев, состоялся сегодня, 22 октября. На объекты также выехали заместитель главы города Сергей Гаврилов, замглавы администрации Пскова Валентина Зубова и начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров.

Первый объект — общежитие на улице Киселева, 29/23. Кровля здания находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Александр Баев по понятным причинам не стал предлагать главе города лично убедиться в состоянии кровли, поэтому подемонстрировал ему красноречивые фотографии. «На крышу выходить нельзя. Основную дырку там закрыли, но кардинально это ситуацию не улучшило», - пояснил депутат.

Проблема заключается еще и в том, что власти Пскова заявляли кровлю на ремонт по линии Фонда капремонта на 2018-2020 годы, а в сводном плане, несколько дней назад подписанном и.о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергеем Граховым, этого объекта не оказалось. Если быть точнее, кровля стоит в плане на 2020 год, но подтверждения по этому пункту нет, пояснил директор МБУ «Жилище», которое занимается содержанием общежития, Виктор Лукин. «Значит надо добиваться ремонта в 2019 году», - подчеркнул Иван Цецерский и спросил: «зиму-то хоть проживет общежитие?». «Пока стоит», - ответил ему директор муниципальной управляйки.

Между тем, Валентина Зубова и Алексей Захаров заверили его, что на фоне других общежитий «общага» на Киселева 23/29 смотрится не так уж плохо. «У нас общежития должны быть номером один. Люди и так обделены в плане комфорта», - подчеркнул Иван Цецерский и направился смотреть следующий объект.

Двор домов на Р. Люксембург, 27, Народной, 12 и Киселева, 23 довольно большой и используется, по мнению Александра Баева, нерационально. Поэтому обсуждается возможность выделить часть этой территории под спортивную площадку, а также организовать парковочные места. Пока с парковкой автотранспорта здесь беда. Кто-то паркует своих «железных коней» вдоль дворового проезда, а некоторые автовладельцы устроили стихийную парковку на территории бывшей спортивной площадки.

Сегодня участники объезда обсудили возможные пути решения проблемы. В частности, Алексей Захаров предложил установить во дворе спортивную площадку как общественную. Пока участники выезда находились в этом дворе, Иван Цецерский обратил внимание на упавшее дерево и поручил управлению городского хозяйства проконтролировать его скорейшую уборку.

Следующая проблемная зона шестого округа — территория рядом с общежитием на Конной, 30. Здесь, как пояснил Александр Баев, планируется снести гараж и обустроить на его месте площадку под крупногабаритный мусор, а также поставить контейнеры для раздельного сбора мусора.

Живым подтверждением тому, что вопрос по контейнерам для крупного мусора назрел, стали большие кучи строительного мусора и каких-то обломков старой мебели прямо рядом с гаражами. Они возмутили главу города. «Крупногабаритный мусор волей неволей появляется. Это проблема по всему городу, и ее надо решать», - заметил он. «У нас уже пять лет эта проблема, и она всегда решается. Раз в неделю крупногабаритный мусор вывозит специализированная организация по заявкам», - пояснил Алексей Захаров.

Вопрос с обустройством контейнерной площадки рядом с общежитием на Конной, 30 осложняется тем, что хозяин одного из гаражей скончался. Его родственники пытались продать гараж, но тщетно. Глава Пскова поручил ускорить решение вопроса.

Алексей Захаров заметил, что «региональный оператор по сбору и утилизации ТКО, который начнет работу с 1 января 2019 года, будет ставить на территории города такие контейнерные площадки», на что Иван Цецерский высказал мнение, что «не надо его ждать» - надо действовать самим.

Продолжился контрольный выезд посещением территории у «Рижской» гостиницы.

Проблемы, которые здесь наблюдаются, очевидны для многих горожан, по крайней мере, для тех, кто привык здесь гулять. Требует реконструкции фонтан, асфальтовое покрытие пешеходных дорожек. Отдельная песня — состояние проезжей части улицы Пароменской. Эту дорогу, считает Александр Баев, нужно ремонтировать в числе первых на его депутатском округе. «С этой улицей нужно что-то делать, и чем скорее, тем лучше. По причине отсутствия покрытия машины проезжает через дворовые территории на Коммунальной. Еще немного — и мы потеряем и эти дворы», - констатировал Александр Баев.

В завершение выезда присутствующие посетили сквер между гостиницей «Ольгинская» и Ольгинской часовней. Депутат видит эту территорию как общедоступное и благоустроенное место для отдыха жителей и гостей города. Но для полного счастья здесь нужно заасфальтировать пешеходные дорожки и отремонтировать проезжую часть вдоль гостиницы и подъезд к Пароменской церкви.

Руководство гостиницы готово содержать в порядке территорию сквера после того, как он будет приведен в порядок. Алексей Захаров высказал мнение, что о благоустройстве этого места можно будет говорить после того, как будет приведен в порядок сквер на улице Энтузиастов.

Также Александра Баева волнует состояние Анастасьевской часовни (хотя решение того вопроса находится вне компетенции городских властей) и тот факт, что пропадает без дела территория под Ольгинским мостом со стороны кампуса ПсковГУ. Здесь Александр Баев предлагает обустроить зону под кодовым названием «Псковское подмостовье», где молодежь могла бы кататься на роликах и велосипеде. Такое предложение с воодушевлением воспринимает и Алексей Захаров. В то же время он признает, что такой амбициозный проект требует вложений и множества согласований.

Все идеи и проблемы, которые в рамках сегодняшнего объезда озвучил Александр Баев, будут проработаны и обсуждены на городской комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», а затем проанализированы на предмет сроков исполнения.