Общество

Псковская область вошла в число регионов с самыми низкими ценами на дачи

Псковская область вошла в число регионов с самыми низкими ценами на дачи. Об этом сообщает «Лента», ссылаясь на материалы одного из порталов о недвижимости.

Для большинства регионов России с развитыми рынками дачного загородного жилья 2018 год оказался отмечен снижением цен. Средняя российская дача с апреля 2018 года подешевела на 1,5%, до уровня в 1,36 миллиона рублей. При этом снижение цен отмечалось в 16 регионах из 54, включенных в исследование. Особенно выраженной тенденция оказалась в северных регионах и в Нечерноземье.

Сильнее всего за полгода подешевели дачи в Иркутской области (на 14,1%), республике Коми (на 12,4%, Свердловской, Томской и Омской областях (на 10,9-11,2%). Значительное снижение - в пределах от 9,6 до 10,6% - отмечалось также в Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатском крае, Кировской и Смоленской областях.

Самые низкие цены на дачи в октябре 2018 года, по статистике портала, зафиксированы в Коми (в среднем, 406 тысяч рублей за лот), Оренбургкой области (431 тысяча рублей), Курганской (543 тысячи рублей), Омской (619,7 тысячи рублей), Смоленской (653,7 тысячи рублей) и Ивановской (692 тысячи рублей) областях.

В числе регионов с наиболее доступными дачами вошли также Псковская, Нижегородская, Липецкая, Пензенская области и Пермский край. Средний бюджет покупки в этих регионах находится в пределах 729,6-842 тысячи рублей за лот.