В Печерском монастыре почтили память архимандрита Тихона (Секретарева)

21 октября в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре почтили память архимандрита Тихона (Секретарева).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, в сороковой день после кончины бывшего наместника Печерской обители в монастыре прошли заупокойные богослужения.
Раннюю литургию и заупокойную литию на братском кладбище в Богом зданных Пещерах совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Позднюю литургию в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершил митрополит Евсевий (Саввин). Владыке сослужили братия обители в священном сане. По завершении Литургии митрополит Евсевий возглавил панихиду по приснопоминаемому труженику Божией Церкви.
Многочисленные верующие в этот день собрались в обители, чтобы почтить память всечестного архимандрита Тихона (Секетарева).