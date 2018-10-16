Общество

В Печерском монастыре почтили память архимандрита Тихона (Секретарева)

21 октября в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре почтили память архимандрита Тихона (Секретарева).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, в сороковой день после кончины бывшего наместника Печерской обители в монастыре прошли заупокойные богослужения.

Раннюю литургию и заупокойную литию на братском кладбище в Богом зданных Пещерах совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Позднюю литургию в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершил митрополит Евсевий (Саввин). Владыке сослужили братия обители в священном сане. По завершении Литургии митрополит Евсевий возглавил панихиду по приснопоминаемому труженику Божией Церкви.

Многочисленные верующие в этот день собрались в обители, чтобы почтить память всечестного архимандрита Тихона (Секетарева).