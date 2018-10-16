Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Россиян ожидают три выходных дня в начале ноября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд, россияне будут отдыхать 3, 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на воскресенье.

«4 ноября - нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году он совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября», - сообщили в Роструде.



Государственный праздник День народного единства отмечается с 2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.