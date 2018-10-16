Общество

Российских военных будут увольнять за публикацию фото в соцсетях

Военнослужащим законодательно запретят выкладывать в интернет информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Речь идет в том числе о фото, видео и геотегах в соцсетях. Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, невзирая на должности и звания, контрактников - досрочно увольнять.

Нововведение касается исключительно данных, связанных со служебной информацией, подчеркивается в документе. На граждан, уволенных с военной службы, запрет распространяться не будет. Исключение также составляют военные, в чьи обязанности входит передача согласованной информации в СМИ.

Правительственный законопроект, который сейчас готовится к первому чтению, планирует обсудить во вторник, 23 октября комитет Госдумы по обороне. В Минобороны «Известиям» рассказали, что правила поведения в интернете - в виде рекомендаций - были направлены в войска еще в 2017 году.

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР) заявил «Известиям», что солдаты и офицеры, выкладывающие в Сеть подробности службы, могут стать неумышленными шпионами иностранных разведок.

«В армии надо исполнять свой долг перед Родиной, а не селфи делать. Не нужно демонстрировать всему миру, насколько близко ты допущен к ракетной установке или подводной лодке. Может быть, это вызвано патриотизмом и чувством гордости. Но так, не желая того, можно навредить обороноспособности страны. Кому интересно, что происходит в армии, - два раза в год в военкомате вам всегда рады», - подчеркнул он.