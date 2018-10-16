Общество

Мобильная приемная прокурора области будет работать завтра в Себеже

В среду, 24 октября, с 12.00 до 13.00 в городе Себеже будет работать мобильная приемная прокурора области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет прокурор области Сергей Белов, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в прокуратуре Себежского района по адресу: г.Себеж, ул. Ленинская, 31.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81140) 21-401 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).