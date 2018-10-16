Общество

Опочецкого предпринимателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Опочецкого района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя в части соблюдения обязанности об уведомлении представителя нанимателя о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим.

Так, муниципальный служащий, уволенный из администрации Опочецкого района, на основании трудового договора состоял в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем в должности директора по развитию.

Заключение трудового договора с указанным мужчиной, как с бывшим муниципальным служащим администрации Опочецкого района, предполагало исполнение индивидуальным предпринимателем обязанности по сообщению в администрацию Опочецкого района сведений о заключении трудового договора в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Вместе с тем, в нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление по последнему месту службы муниципального служащего индивидуальным предпринимателем в администрацию Опочецкого района не направлено.

В этой связи прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.