Общество

«Псковэнерго» обеспечило электроэнергией Дом трудолюбия при Псково-Печерском монастыре

В октябре филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» полностью обеспечил необходимой мощностью строящийся в Печорах на улице Сосновой Дом трудолюбия имени Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, заявителем на подключение социального учреждения выступил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Согласно заявке, для работы мастерских Дому трудолюбия обеспечено 145 кВт мощности. Источником питания стала подстанция 110 кВ № 74 «Печоры».

Для создания внешней схемы электроснабжения, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена мачтовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и воздушная линия 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). На сегодняшний день между энергокомпанией и заявителем подписан акт техприсоединения объекта.

Для реализации данного социального проекта несколько лет назад монастырь приобрел незавершенное строительством здание гостиницы на въезде в Печоры. Планируется, что в скором времени здесь разместятся строительные, оформительские, реставрационные и другие ремесленные мастерские. Также здесь будет проводиться профессиональное обучение этим специальностям.