Общество

430 кг сосисок, шпикачек и ветчины пытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

Сотрудниками управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Долосцы Себежского района пресечена попытка ввоза в страну 430 килограммов готовой мясной продукции в ассортименте. Подконтрольный Россельхознадзору груз пытались ввезти в страну автомобильным транспортом из Республики Беларусь с нарушением норм ветеринарного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, должностные лица управления Россельхознадзора обнаружили, что на товары: телячьи сосиски, сельтисон мясной, свиные шпикачки, продукт из свинины и ветчина отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Инспекторы ведомства также зафиксировали нарушение ветеринарно-санитарных правил перемещения партии продукции, транспортировка груза осуществлялась в автомобиле, не оснащенном холодильным оборудованием и средствами контроля температурного режима.

Перемещение партии мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.