Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ульяной Михайловой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущий Константин Калиниченко пригласил в студию председателя Псковского областного совета профсоюзов, депутата Псковского областного Собрания Ульяну Михайлову.

В ходе часового эфира будет обсуждаться широкий круг вопросов актуальной региональной и федеральной социально-политической повестки, в том числе проблема индексации заработной платы бюджетников в регионе, взаимодействие работников, работодателей и власти в целом. Также разговор пойдет об уровне жизни псковичей и социальном самочувствии трудящихся в различных отраслях народного хозяйства.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.