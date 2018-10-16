Общество

Проблемы приемных семей в Пскове станут темой обсуждения в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 24 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная приемным семьям в Пскове.

В силу разных причин дети нередко остаются без родительской опеки и любви. И сколько бы ни прилагалось усилий в приютах, чтобы малыши чувствовали себя комфортно, заменить маму с папой им не сможет никто. Усыновление детей – это прекрасная альтернатива: маленькие члены общества получают заботу, а взрослые люди могут почувствовать радость родительства.

Но все ли так гладко?

Сколько псковских детей остается неустроенными в семьи? С какими проблемами сталкиваются приемные семьи, и как они преодолеваются? Как обстоят в дела в Пскове с сопровождением приемных родителей? Как часто происходит возврат детей в приюты?

Есть ли механизм работы с семьей, заявившей о желании вернуть ребенка в учреждение? Сколько школ приемных родителей действует в Псковской области, как долго нужно ждать своей очереди?

Нет ли проблем с выплатами приемным родителям? Когда последний раз индексировались выплаты? Можно ли сейчас достойно содержать ребенка на эти деньги?

Ответить на эти вопросы мы попросим наших спикеров:

• заместителя начальника главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Федорову Елену Александровну

• заведующую отделением социальной помощи семье и детям ГБУСО Псковской области «Областной Центр cемьи» Рыжакову Светлану Валерьевну

Дата проведения: 24 октября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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