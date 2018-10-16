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Общество

Около 30 предпринимателей, которые незаконно работали в школах и детсадах, вывели на чистую воду власти Пскова

23.10.2018 13:35|ПсковКомментариев: 4

Около 30 предпринимателей, которые незаконно вели свою деятельность в школах и детских садах, выявлены в Пскове в текущем году. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Одним из ярких примеров незаконной предпринимательской деятельности, по ее словам, стала нашумевшая еще в прошлом году история с продажей кислородных коктейлей. Напомним, вопрос о даче согласия администрации Пскова на предоставление в аренду предпринимателю помещений в образовательных учреждениях города для оказания услуг по продаже коктейлей рассматривался на сессии гордумы, а до этого - на профильном комитете.

«В экспертном заключении нас заверяли, что этот коктейль не просто не нанесет вреда ребенку, а даже полезен. Я обратилась в Контрольно-счетную палату с просьбой провести проверку. По ее итогам оказалось, что фирма торговала во многих учреждениях образования без заключения договоров, коктейли детям разливали сами сотрудники школ и детских садов, предприниматель им за это не платил, чеков за покупку коктейлей не выдавалось, и согласия родителей на их продажу не было. Медицинских заключений, что ребенку можно принимать такие коктейли, тоже никто не выдавал», - рассказала Елена Полонская. По ее словам, порция коктейля стоила 90 рублей, «и это преподносилось как благо, поскольку в других торговых точках он стоит 110 рублей».

При содействии депутата Артура Гайдука было проведено исследование свойств кислородных коктейлей, и «оказалось, что они не имеют ничего общего с лечебными и приводят к ожирению и окислению крови», пояснила замглавы города. Елена Полонская также поблагодарила своих коллег-депутатов за то, что они единогласным решением отказали предпринимателю, и продажа вредоносных коктейлей в учреждениях образования прекратилась.

Как показала проверка КСП, нарушения со стороны предпринимателей, «работающих» в школах и садах, носят массовый характер. Они либо не заключали с учреждениями договоры на осуществление предпринимательской деятельности, либо документы оформлялись некорректно. «У КСП также были вопросы к ведению бухгалтерии - не была предусмотрена оплата арендатором потребленных ЖКУ, многие предприниматели имели долги за аренду помещений», - пояснила Елена Полонская.

По ее словам, такие проверки проводятся раз в год. Год назад предписания об устранении нарушений были выданы всем учреждениям образования. КСП приступило к новой проверке, чтобы выяснить, насколько ответственно учреждения образования подошли к устранению выявленных нарушений. Сдвиги в этом плане уже есть. «Многие родители заметили, что в школах и садах стало меньше фотографов. Узаконили свою деятельность только три фотографа. Они являются юрлицами и отчисляют налоги в бюджет», - пояснила замглавы города.

Многие предприниматели, добавила она, теперь стали выходить на гордуму, чтобы узаконить свою работу. С этим связан большой поток вопросов по предоставлению предпринимателям в аренду помещений в образовательных учреждениях города. Это как раз те предприниматели, которые ранее работали нелегально», - пояснила заместитель главы города.

В заключение Елена Полонская поблагодарила КСП, а также администрацию города в лице заместителя главы Александра Коновалова и начальника управления образования за совместную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях.

Теги: #эхо москвы в пскове #бизнес #Гордума #школа #детский сад #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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