Общество

Елена Полонская: Вопросы ведения предпринимательской деятельности и школах и детсадах нужно согласовывать с родителями

Вопросы оказания предпринимательских услуг в образовательных учреждениях должны, в первую очередь, согласовываться с родителями детей, которые их посещают. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказала заместитель главы Пскова Елена Полонская.

«Я готовлю такое предложение и буду настаивать, чтобы действия руководителей наших образовательных учреждений по заключению договоров аренды с юрлицами согласовывались в первую очередь с родителями - всеми родительскими комитетами, которые есть в каждом конкретном учреждении, а не только с общешкольными».

Также замглавы города высказалась против ведения «легкой» предпринимательской деятельности в школах и садах. «Например, за возможность оказывать услуги по лечебной физкультуре предприниматель заплатит детскому саду не более 1 тыс. рублей в месяц, а за услуги по подготовке детей к школе - не более 400. Притом, что с одного ребенка предприниматель берет за свои услуги не менее 1 тыс. рублей. Такое явление я бы назвала легкой предпринимательской деятельностью. За свет, воду и уборку помещений платить не надо - все это за счет учреждения. Плюс тебе предоставляется готовая аудитория детей. Я категорически против такого вида деятельности», - отметила Елена Полонская.