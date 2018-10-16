Общество

Мониторинг ОНФ выявил задержки в обеспечении доступности первичной медицинской помощи в малых населенных пунктах

Мониторинг ОНФ выявил задержки в обеспечении доступности первичной медицинской помощи в малых населенных пунктах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, Общероссийский народный фронт в рамках работы над интерактивной «Картой доступности медпомощи» провел мониторинг закупок модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на середину октября 2018 года, которые должны быть размещены в малых населенных пунктах.

Из 45 регионов , в которых выделены средства на эти цели , модульные здания медорганизаций были установлены только в 4 субъектах РФ, 14 субъектов рискуют не начать использовать их в 2018 году. Кроме того в ряде регионов эксперты выявили нецелевые бюджетные траты.

Мониторинг ОНФ будет продолжен, а его результаты войдут в рекомендации по корректировке нацпроекта «Здравоохранение».

В марте этого года правительство РФ распорядилось выделить 45 регионам 1,23 млрд рублей на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Они должны быть установлены в населенных пунктах с населением от 100 до 2 тысяч человек, где нет медорганизаций первичного звена. По состоянию на середину октября, судя по данным об исполненных контрактах, установлено только 10 модульных зданий в 4 регионах, в том числе и в Псковской области.

Общая стоимость работ по исполненным контрактам в этих субъектах составила 32,5 млн рублей. Это меньше 3% от общей суммы выделенных федеральных средств. Минздрав России в марте-апреле этого года оперативно заключил ряд соглашений о предоставлении субсидий с уполномоченными региональными органами исполнительной власти. Причиной срыва сроков выполнения аналогичных мероприятий в регионах стали отсутствие финансирования и запоздалые поступления средств на реализацию. В ОНФ отмечают, велик риск того, что до конца текущего года 14 регионов не успеют реализовать средства на расширение сети медорганизаций. В ряде субъектов, получивших финансирование, разместить модульные здания планируется в тех малых поселениях, где медорганизации, по данным региональных властей, уже действуют.

Текущий год близится к своему завершению, поэтому темпы, с которыми движется расширение сети медорганизаций в небольших поселениях, вызывают всё больше вопросов. Уже созданы все предпосылки для того, чтобы работа в регионах в этом году была сорвана. Поэтому Народный фронт оставляет непростую ситуацию на своем особом контроле и будет продолжать мониторинги. Также активисты в рамках работы с интерактивной «Картой доступности медпомощи» ОНФ проинспектируют, новые медорганизации и проверят, как они работают, обеспечены ли они оборудованием и кадрами. Результаты всех проверок войдут в доклад о качестве и доступности медико-санитарной помощи в малых населенных пунктах. Кроме того, они станут основой для рекомендаций ОНФ по корректировке нацпроекта «Здравоохранение», - заключил член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.