Общество

Судьба «Моглино» покрылась черным цветом - Ульяна Михайлова

Безрадужную картину экономического положения Псковской области нарисовала в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного сообщила Ульяна Михайлова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Псковской области шансы снизить госдолг, профсоюзный лидер ответила: «Вы же понимаете, чудес не бывает. Если какая-то приносящая доход деятельность на территории области не начнется, о каком погашении долга может идти речь. Максимум - замещение коммерческих кредитов государственными, что снизит нагрузку по процентам».

«Жить стало тяжелее, налоги растут. Туризм не развился. Все туристические койки в регионе просели. Гостиницы и турбазы без развитой инфраструктуры балансируют на финансовом волоске. Это при том, что сезон был хорошим, и лето явно удалось», - отметила она.

Ульяна Михайлова подчеркнула, что рывков не произошло и в сельском хозяйстве, и в промышленном секторе. «Не знаю, может ли кто-то похвастаться хорошим развитием. В лучшем случае - удалось зафиксироваться в цифрах прошлого года», - сказала профсоюзный лидер.

Что касается особой экономической зоны «Моглино», то ее судьба, по мнению гостьи радиостанции, «покрылась черным цветом».

«А вот 3 тысячи работающего населения за 6 месяцев за пределы региона выехало. И тогда какие сказки мы рассказываем об улучшении жизни», - заключила она.

