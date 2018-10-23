Общество

Всего 33,9% жителей Псковской области привито от гриппа

Всего 33,9% жителей Псковской области привито от гриппа. Об этом сообщил на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения глава ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«К сожалению, мы снова не справляемся с планом вакцинации, притом, что поставки вакцины были в более чем приемлемые сроки. В августе поступило 162,4 тыс. доз вакцин по взрослым, 41,6 тыс. доз детской вакцины, 3 октября мы получили дополнительно 40,6 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых и закрыли позиции, а также в область поступили 10,4 тыс. доз для детей», - перечислил Нестерук.

«Из других источников нам предстоит привить еще 5 процентов населения к тем 40, на которых заказали вакцину централизованно, чтобы выполнить установку Минздрава привить от гриппа 45 процентов населения, в том числе не менее 75 процентов лиц из группы риска», - пояснил он.

Нестерук напомнил, что псковский регион вошел в число 17 регионов, куда поставили вакцину в полной объеме, «поэтому от нас ожидают полного выполнения плана». «15 регионов из 17 выполнили план на 90 и более процентов. Мы по взрослым выполнили план только на 80 процентов. Вместе с нами отстает только Чукотка. Через неделю будет селектор, на котором нам предстоит отчитаться о завершении прививочной кампании», - добавил Александр Нестерук и призвал отстающие муниципалитеты усилить работу по вакцинации населения.

«По состоянию на 19 октября привито от гриппа 215 тыс. 604 человека - 33,9% населения. В России привито в целом 27% населения», - добавил главный санитарный врач региона.

В числе антилидеров по взрослой вакцинации населения от гриппа он назвал Псков - он продемонстрировал самый низкий показатель - 64% от плана. Также отстают Гдовский, Новоржевский, Новосокольнический, Палкинский и Опочецкий районы. По детской вакцинации в антилидерах Великие Луки, Пушкиногорский и Островский районы.

В рамках сегодняшнего совещания председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов выслушал представителей муниципалитетов региона, как они намерены усиливать работу по вакцинации.