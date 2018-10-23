Общество

Пустующее здание «Транснефти» в Великих Луках отдадут под детский технопарк «Кванториум»

Во вторник, 23 октября, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономической и социальной сферах, а также договорились подписать соглашение о сотрудничестве.

Комментируя итоги переговоров, Михаил Ведерников и Николай Токарев констатировали готовность к продолжению конструктивной совместной работы.

«Транснефть» является нашим давним и надежным партнером, - подчеркнул Михаил Ведерников. - В регионе с участием компании реализован целый ряд совместных проектов. Сейчас компания помогает в создании современного выставочного центра в музее-заповеднике «Изборск». В этом году благодаря Транснефти подготовлена проектно-сметная документация и со следующего года начнется строительство объекта».

Губернатор также сообщил, что в рамках встречи обсуждался вопрос передачи в муниципальную собственность пустующего здания «Транснефти» в Великих Луках для создания в нем второго в области детского технопарка «Кванториум».

В свою очередь президент компании «Транснефть» Николай Токарев рассказал, что за последние несколько лет компания оказала благотворительную помощь по различным направлениям на сумму 112 млн рублей. «Будем сохранять добрые традиции нашего взаимодействия. У нас есть фундамент, на котором можно отношения развивать. Создание „Кванториума“ на базе наших объектов в Великих Луках — это еще один шаг в направлении двустороннего взаимодействия», - сказал президент Транснефти.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил Николая Токарева за поддержку, которую нефтепроводная компания оказывает Псковской области, и готовность к продолжению совместной работы.