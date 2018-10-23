Общество

На авиарейсе «Псков - Москва» изменилось расписание

Расписание полетов на рейсе «Псков - Москва», осуществляемых компанией «Азимут», изменилось. Согласно данным, размещенным на сайте авиаперевозчика, вылет в столицу из Пскова теперь осуществляется в 14.25, а не в 16.00. Соответственно и прибытие в Москву осуществляется почти на полтора часа раньше - в 15.45 (ранее - 17.20).

Изменения в расписании не коснулись периодичности авиарейса, он по-прежнему производится три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ежедневные рейсы Псков-Москва «Азимут» планирует запустить с марта 2019 года.

Не изменилось и время отправления из столичного аэропорта. Из «Внуково» самолет по-прежнему вылетает в 12.00, а в 13.20 приземляется в Пскове.

Напомним, что авиасообщение по маршруту Псков - Москва - Псков открылось 2 октября. Для перелетов «Азимут» использует самолеты Superjet 100 на 100 или 103 места.

Кроме того, в руководство авиакомпании «Азимут» подтвердило готовность организовывать пассажирские авиарейсы из Пскова до Краснодара, а в перспективе и по другим направлениям.

Регулярных рейсов из Пскова по любым маршрутам не было с 2017 года.