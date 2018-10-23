Общество

Елена Полонская - Елизавете Барышниковой: Наши дети не деградируют

Заместитель главы Пскова Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» объяснила, почему на прошлой неделе решила запустить в своем Instagram дискуссию по поводу целесообразности ведения предпринимательской деятельности в школах и детских садах города.

«Нас, депутатов, выбирают родители, и нет ничего страшного в том, что я в своих соцсетях решила обсудить этот вопрос с родителями. Это моя обязанность - работать с разными категориями граждан, в том числе с родителями, слушать, слышать их и доводить решение вопросов до логического завершения», - пояснила она.

«Мое раздумье на тему предпринимательской деятельности в садах и школах спровоцировала история в Керчи. Это безопасность детей. Детям нужно наше внимание, внимание взрослых, чтобы таких историй, которые потрясли всю страну, было меньше. За каждой бумажкой, которую подписывают в том числе и депутаты, стоит безопасность и судьба наших детей. На это всегда стоит обращать внимание, когда мы принимаем решения. Мы всегда должны думать, кого впускать в сады и школы, и с чем туда придет тот или иной человек», - пояснила замглавы города.

Елена Полонская также прокомментировала развернувшуюся в Instagram полемику с директором Псковской областной филармонии Елизаветой Барышниковой, которая, в частности, обвинила власти Пскова в том, что по их вине дети деградируют.

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«Наши дети не деградируют. Они у нас самые умные и замечательные. Число золотых медалистов увеличилось с 103 в 2017 году до 109 в текущем, увеличилось число стобалльников. Школы Пскова входят в топ 500 лучших школ России. Дети развиваются, посещают множество секций, которые работают на базе учреждений дополнительного образования. Высокие результаты они показывают и в спорте», - перечислила Елена Полонская.