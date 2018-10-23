Псковичи продолжают избегать тестирования на ВИЧ

Жители Псковской области продолжают избегать тестирования на ВИЧ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Ираида Сивачева, докладывая об итогах реализации плана медицинских обследований на ВИЧ-инфекции в псковском регионе.
«Начиная с 1991 года, в Псковской области зарегистрировано 1375 случаев ВИЧ-инфекции. На учете стоит 978 человек. Из них 68 процентов - 642 - получают терапию, а, начиная с 1999 года, это 1375 человек», - пояснила Ираида Сивачева.
Она прогнозирует, что в этом году за счет Сибири и Урала она поднимется смертность от ВИЧ. «Мероприятия, с нашей точки зрения, недостаточны. ВИЧ-инфекция будет постепенно накрывать население РФ, как это произошло в Свердловской области. У нас рядом Ленобласть, Тверская, Новгородская область. Эти территории в разы выше нас по распространению ВИЧ», - пояснила Ираида Сивачева.
Она также обозначила проблему, что тестирование на ВИЧ проходят не все жители области. «Мы пытаемся, выезжаем на предприятия, а некоторые отказываются, говоря, что уже проходили диспансеризацию, и такое тестирование им не нужно», - отметила она.
Ираида Сивачева также выразила мнение, что жители региона должны соглашаться на тестирование не принудительно, а добровольно.