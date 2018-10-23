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Общество

Смертность от туберкулеза в Псковской области одна из самых высоких по СЗФО

23.10.2018 15:19|ПсковКомментариев: 5

35 жителей Псковской области скончались от туберкулеза за 8 месяцев текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. На совещании были обсуждены итоги реализации плана проведения обследования на туберкулез.

«Смертность от туберкулеза у нас одна из самых высоких по СЗФО. 35 человек умерло за 8 месяцев текущего года. Многие поступают в лечебное учреждение, когда медицина уже бессильна. А прежде чем умереть, они успевают заразить еще несколько человек», - отметил Игорь Потапов.

Как пояснил главврач Псковского противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин, один человек с запущенной формой туберкулеза может заразить 10 человек. «Чем раньше мы такого больного выявим, тем лучше будет для нас и для окружающих», - подчеркнул главврач диспансера.

Что касается флюорографического обследования на туберкулез, по Псковской области обследовано всего 52,9% при плане 74,7%. «Есть опасение, что мы не выйдем на сто процентов по итогам года. Хуже ситуация обстоит в Печорском районе - план выполнен на 30,8%, в Псковском - 34,1%, Плюсском - 39% и в Пскове - 38,6%», - сообщил Сергей Богатин.

Выполнили свои нормативы по обследованию на туберкулез Опочецкий, Гдовский и Себежский районы. «По остальным районам большие вопросы», - отметил Сергей Богатин.

В рамках сегодняшнего совещания Игорь Потапов заслушал обстановку по всем районам-аутсайдерам и призвал усилить профилактическую работу по туберкулезу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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