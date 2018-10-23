Общество

Игорь Потапов возмущен «страусиной политикой» псковичей по отношению к проблеме ВИЧ

Председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов возмущен «страусиной политикой» псковичей по отношению к проблеме ВИЧ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения.

«На ВИЧ должно быть обследовано 90 процентов населения, а мы, извините, вытянули 50% или того меньше. Особенно беспокоят районы с провальной ситуацией, особенно Опочецкий, где обследовано всего лишь 38,6% от плана, - пояснил он. - Обидно, что областная администрация выделяет средства на тестирование, а мы не можем выполнить свои обязательства».

В числе антилидеров по тестированию на ВИЧ он также назвал Псков (14% от плана по взрослым и 25% по детям).

«Страусиная политика, когда население Псковской области прячет голову в песок, мне непонятна. Средневековое темное царство. ВИЧ - это не крест, с ним можно жить до 90 и более лет. Если мы эту волну не остановим, то область накроет и финансово, и демографически», - подчеркнул Игорь Потапов.