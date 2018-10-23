Общество

Южные районы Псковской области ведут недостаточную работу по дезинфекции очагов туберкулеза

Южные районы Псковской области ведут недостаточную работу по дезинфекции очагов туберкулеза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения главный врач ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Говоря о псковском регионе в целом, главный санитарный врач отметил, что в ряде лечебных учреждений отсутствуют дезинфекционные камеры, ввиду чего дезинфекция проводится не камерным методом, а методом так называемого орошения. «С начала года по плану нужно было провести дезинфекцию в 107 очагах, а проведена она в 72 очагах. Это порядка 70%», - пояснил Александр Нестерук. В частности, в Пскове из 30 очагов дезинфицировано 20, а в Великих Луках всего 5 из 17.

Проблемной зоной в плане дезинфекции очагов туберкулеза является юг области. «Не проводилась дезинфекция в Куньинском, Великолукском, Локнянском районах и в Невеле. В этих районах надо создавать необходимую материально-техническую базу для дезинфекции», - отметил Александр Нестерук.

Между тем, председатель госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов заметил, что недостаточная дезинфекция может являться причиной распространения туберкулеза, и призвал проблемные районы усилить работу, чтобы свести все риски к минимуму.