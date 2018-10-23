Общество

Семинар по экологическому образованию для педагогов прошел в Полистовском заповеднике

На базе Полистовского заповедника в деревне Гоголево прошел ежегодный семинар «Экологическое образование и сотрудничество с ООПТ». В мероприятии приняли участие 18 педагогов из Псковской области, Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, семинар был нацелен на обмен опытом между сотрудниками образовательных учреждений и носил в первую очередь практический характер. Педагоги рассказывали о своих подходах к экологическому образованию и обсуждали возможности взаимодействия с особо охраняемыми территориями, в частности на примере Полистовского заповедника.

В первый день на семинаре выступила Людмила Атаманова из Государственного Дарвинского музея с рассказом об интерактивных занятиях с детьми, которые проводятся на базе музея: познавательных программах и экологических играх (в том числе онлайн).

Также поделились своими наработками специалисты эколого-биологического центра «Крестовский остров» Светлана Кириллова и Ольга Лагутенко. Светлана рассказала об аквариумистике и провела мастер-класс по обустройству аквариума. Ольга выступила с презентацией об экскурсиях в природу, как методе экопросвещения и привела практические приемы работы с детьми в природе, на экскурсиях, до и после них.

В рамках экскурсионной части мероприятия, участники побывали на экологической тропе Полистовского заповедника «Дорогою бобра» – одной из самых популярных среди детских групп.

В конце семинара участники рассказали о своей работе и сотрудничестве с охраняемыми территориями: школьных экологических акциях, экспедициях и туристических походах, посещении заповедников и национальных парков, методиках эколого-просветительской работы с дошкольниками, вплоть до создания экологических троп в детских садах.

По мнению участников семинара, для экопросветителя очень важно донести до слушателя информацию точно, без искажений и при этом в интересной, доступной форме. Для этого нужно использовать самые разные методы, ориентироваться на аудиторию, подбирать оптимальные формы взаимодействия с подрастающим поколением в зависимости от конкретной ситуации. В этой работе очень помогают подобные семинары-практикумы, где у специалистов есть возможность собраться вместе и поделиться опытом и идеями.