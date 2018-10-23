Общество

Эксперты ОНФ считают инициативу о штрафах для не платящих налоги самозанятых репрессивной

Инициатива о штрафах для не платящих налоги самозанятых граждан является репрессивной. Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин говорил о важности создания комплексной системы легализации самозанятых, подразумевающей не только штрафы, но и мотивацию, бонусы, преимущества, удобства в работе для таких людей. Об этом заявил модератор тематической площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости» Илья Семин.

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Госдума может ввести штрафы для самозанятых в размере полученного дохода, если человек не зарегистрировался соответствующим образом и не платил с этого дохода налоги, сообщают СМИ. Такое предложение поступило на фоне запуска с 2019 г. эксперимента по уплате самозанятыми гражданами налога в 4% для тех, кто обслуживает интересы физических лиц и 6% – юридических. Эксперимент о новой системе налогообложения самозанятых предлагается провести с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г. в ряде регионов страны.

Илья Семин отметил, что к самозанятым гражданам нельзя относиться только с фискальной точки зрения, то есть пытаться собрать с них как можно больше денег. «Считаю эту инициативу репрессивной. Самозанятые граждане несут важнейшую социальную функцию, они сами себя обеспечивают, не сидят на шее у государства и на бирже труда. Для многих самозанятых граждан такая работа является единственным источником дохода».

Он выразил надежду на то, что в итоге должен быть предложен такой механизм, который подразумевает не только штрафы, но и систему преимуществ. Эти меры должны быть комплексными и помогать легализоваться гражданам.

«Этот вопрос активно обсуждался с экспертами на площадке Общероссийского народного фронта. Мы считаем, что главным удобством для самозанятых должна быть легкость легализации. Для каких-то категорий возможно введение покупки недорогого патента, который освобождает от уплаты налогов и проверок. Вторая форма стимулирования – это бонусы, баллы для потребителей услуг физических лиц. Например, налоговый вычет на какую-то сумму от стоимости услуг или товаров, купленных у самозанятого гражданина. Я считаю, что до окончания эксперимента, который пройдет в следующем году в ряде регионов, никакого ужесточения ответственности точно не требуется. Нужно посмотреть, как пройдет эксперимент, и дальнейшие решения уже стоит принимать с учетом полученных результатов», - заключил Семин.