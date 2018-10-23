Общество

Псковские власти и авиакомпания «Азимут» разработают «дорожную карту» по развитию авиасообщения и туриндустрии региона

Перспективы развития туристической индустрии и авиасообщения в Псковской области обсудили во вторник, 23 октября, на рабочей встрече представители администрации области, туриндустрии и авиакомпании «Азимут». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, с октября этого года авиакомпания осуществляет регулярные перелеты между Псковом и Москвой. На встрече были детально проработаны договоренности, ранее достигнутые между главой региона Михаилом Ведерниковым и руководством авиакомпании. Стороны обсудили вопросы развития мультимодальных перевозок, оформления групповых билетов и особенности работы с корпоративными клиентами.

Речь шла и о корректировке расписания полетов, расширении маршрутной сетки с наступлением весенне-летней навигации. С 1 марта следующего года авиасообщение со столицей будет ежедневным. Начальник отдела продаж авиакомпании «Азимут» Максим Краснов подчеркнул, что компания готова рассматривать возможность организации прямых перелетов из Пскова в курортные города, например, Симферополь.

«Сейчас идет процесс раскатки рейса. Мы готовы рассматривать любые схемы работы, готовы опираться на ваш опыт. Нерешаемых вопросов нет», - заверил представитель авиакомпании.

Особое внимание участники встречи уделили возможностям продвижения информации о туристических возможностях Псковской области среди пассажиров авиарейса - как на страницах бортового журнала, так и используя различные мультимедийные интерактивные носители на борту.

В результате участники встречи приняли решение совместными усилиями сформировать «дорожную карту», где найдут отражение разные направления работы по развитию туристической отрасли и авиасообщения.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова подчеркнула, что уже в ближайшее время документ будет не только наполнен конкретными мероприятиями и предложениями, но и обсужден в более широком кругу - с привлечением руководства региона, первых лиц авиакомпании, профильных органов региональной власти, представителей бизнеса и туриндустрии.

Напомним, что развитие транспортной доступности и туризма руководство региона рассматривает в качестве одних из наиболее перспективных направлений. В настоящее время полеты осуществляются на самолетах Superjet-100 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 1 час 20 минут. Из аэропорта «Внуково» города Москвы борт отправляется в 12.00 и прибывает в Псков в 13.20. В обратном направлении самолет отправляется в 14.25 и приземляется в 15.45.