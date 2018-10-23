Общество

Территориальное УФАС России просит псковичей оценить качество своей борьбы с коррупцией

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы проводит опрос среди пользователей своего официального сайта с просьбой оценить, насколько эффективно ведомство борется с коррупцией.

Онлайн-опрос проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2018 года. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФАС, анонимное анкетирование направлено на улучшение качества работы по борьбе с коррупцией.

«Для того, чтобы наша работа стала еще эффективнее, просим всех посетителей сайта Псковского УФАС России уделить несколько минут своего времени и ответить на вопросы, представленные в данном разделе. Ваше мнение очень важно для нас!», - подчеркнули в ведомстве.

Онлайн опрос доступен по ссылке https://pskov.fas.gov.ru/interview/corruption.