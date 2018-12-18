Общество

2ГИС выпустил карту нового поколения

2ГИС выпустил новую онлайн-версию с трехмерной картой. На здания можно смотреть с разных ракурсов, а карту - наклонять и вращать, изучая мелкие детали. Новая версия доступна только на beta.2gis.ru.

«Под капотом» новой карты - технологии, которые активно используются в разработке компьютерных игр. Благодаря им карту в браузере теперь можно вращать и наклонять, рассматривая достопримечательности под любым углом.

2ГИС первым среди популярных картографических сервисов России сделал карту с такими возможностями.

Оценить их можно прямо сейчас - посмотрите, к примеру, как выглядит на новой карте Свято-Троицкий собор в Пскове.